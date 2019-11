ब्यावर-पिंडवाड़ा फोरलेन पर दस किलोमीटर लंबा लगा जाम, सैकड़ों वाहन चालक हुए परेशान

Vehicles stranded at Beawar-Pindwara forelane :

पाली/रायपुर मारवाड़। Vehicles stranded at Beawar-Pindwara forelane : ब्यावर-पिंडवाड़ा फोरलेन पर बुधवार शाम को वन-वे [ One way ] के फेर में दस किलोमीटर जाम लग गया। जिससे सैकड़ों वाहन चालक जाम में फं से रहे। जो बढ़ता ही चला गया। सेंदड़ा पुलिस [ pali police ] जाम खुलवाने के लिए प्रयास करती रही।

दरअसल, फोरलेन पर सडक़ निर्माण कम्पनी [ Road Construction Company ] द्वारा मरम्मत के नाम पर सेंदड़ा से लालपुरा के बीच वन-वे कर रखा है। ये हालात पिछले छह दिन से कर रखे है। कम्पनी द्वारा मरम्मत कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। जिससे छह दिन बीतने के बाद अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इससे सेंदड़ा से लेकर ब्यावर तक रोजाना जाम लगने लगा है। जिससे वाहन चालकों को दस किलोमीटर की दूरी तय करने में एक घण्टे से भी अधिक समय लग रहा है।

बीच राह बन्द ट्रक को हटाने में लापरवाही

फोरलेन पर बीच राह तकनीकी खराबी से बन्द होकर खड़े हो जाने वाले वाहनों को सडक़ से दूर करने की जिम्मेदारी टोल वसूलने वाली कम्पनी की है, लेकिन ये कम्पनी टोल वसूलने में ही ध्यान दे रही है। बीच राह खड़े वाहनों से हादसे बढऩे के साथ ही जाम भी लगते हैं। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

थानाप्रभारी ने लगाई फ टकार

वन-वे के फेर में सेंदड़ा से ब्यावर के बीच बार-बार जाम लगने लगा है। इससे पुलिस भी परेशान हो चुकी है। बुधवार शाम को दस किलोमीटर लंबा जाम लगने से यातायात सुचारू कराने में सेंदड़ा पुलिस को काफ ी मशक्कत करनी पड़ी। थानाप्रभारी प्रेमाराम विश्नोई ने सडक़ निर्माण कम्पनी के जिम्मेदारों को फ टकार लगाई और वन-वे बन्द करने के निर्देश दिए हैं।

गैर जिम्मेदार है कम्पनी के प्रतिनिधि

सडक़ मरम्मत के नाम पर छह दिन से वन-वे कर रखा है। इससे बार-बार जाम लग रहा है। कम्पनी के प्रतिनिधि गैर जिम्मेदार हैं। वे कार्य की गति बढ़ाने की बजाय लापरवाही बरत रहे हैं। इससे वाहन चालकों को जाम में घण्टों परेशान होना पड़ रहा है। इन हालातों को लेकर उचित कार्रवाई अमल में लाएंगे। -प्रेमाराम विश्नोई, थानाप्रभारी, सेंदड़ा