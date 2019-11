VIDEO : श्रमदान कर प्लास्टिक मुक्त ग्राम की ली शपथ

Villagers and students performed shramdaan in pali :

पाली/मांडा। Villagers and students performed SHRAMDAAN in pali : जिले के मुसालिया गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय [ Government higher secondary school ] के शिक्षक व छात्र-छात्राओं सहित ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर एवं बाहर श्रमदान कर पॉलीथिन व कचरे को जलाया। इसके बाद विद्यार्थियों व ग्रामीणों को प्लास्टिक मुक्त ग्राम [ Plastic free gram ] की शपथ [ Pledge of Cleanliness ] भी दिलाई गई।

वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हाजी ने बताया कि शिवसेना तहसील उप प्रमुख भैराराम प्रजापत की प्रेरणा से प्रेरित होकर विद्यालय स्टाफ , छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर व बाहर श्रमदान किया। इसमें शामिल किए गए पॉलिथीन व कचरे को जलाया गया। इसके बाद गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। शिवसेना उप प्रमुख भैराराम प्रजापत ने बताया कि संस्थानों को साफ रखना सभी का दायित्व है। तहसील प्रमुख भैराराम प्रजापत, प्रवीण भाटी, रमेश कुमार भाटी, भुवनेश पंवार, विद्यालय स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं ने सहयोग किया।

विद्यार्थियों व ग्रामीणों में दिखा उत्साह

मुसालिया गांव के सरकारी विद्यालय के अंदर व बाहर किए गए श्रमदान के दौरान विद्यार्थियों व ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। विद्यार्थियों ने हाथों में फावड़े व झाडू लेकर यहां की तस्वीर बदल दी।