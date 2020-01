अजब-गजब : सोशल मीडिया ग्रुप में मैसेज आया : बिजली के बिल टेंट की दुकान से ले लें... जानिए पूरी खबर

- उपभोक्ताओं तक बिल पहुंचाने की बजाय गांव की दुकानों पर पटक रहे बिल

Viral message on social media group of electricity bills in Pali :

- डिस्कॉम से ठेकेदार वसूल रहे घर-घर बिल बांटने की राशि

- गांव में सोशल मीडिया ग्रुप पर डाल देते हैं सूचना