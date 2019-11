प्रदेश में उधारी की इवीएम से होंगे पंचायत चुनाव

Voting will be done from EVMs in Panchayat elections :

-राजेन्द्रसिंह देणोक

पाली। Voting will be done from EVMs in Panchayat elections : प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव [ Panchayat Election ] इवीएम [ EVM ] से होंगे। यानि लोकसभा से लेकर सबसे निचली इकाई पंचायत तक का चुनाव भी अब इवीएम से ही होगा। पंचायत स्तर पर पहली बार हो रहे प्रयोग में बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र की इवीएम उपयोग में ली जाएगी। तीनों राज्यों से एक लाख 3 हजार 222 कंट्रोल यूनिट और एक लाख 25 हजार 440 बैलेट यूनिट मंगवाई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग [ Election Commission of India ] ने तीनों राज्यों से इवीएम मंगवाने के राज्य निर्वाचन आयोग [ State Election Commission ] का निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों से इवीएम (एम-2) प्राप्त करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा है।

इवीएम लेने जाएंगी सशस्त्र टीमें

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 33 जिलों को आवश्यकतानुसार कंट्रोल और बैलेट युनिट आवंटित करते हुए तीनों राज्यों से अगले दस दिनों में इवीएम लाने के निर्देश दिए हैं। बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र से जिलावार इवीएम एकत्रित करनी होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों को संबंधित जिले की सूचियां उपलब्ध कराई गई है। हर जिले से जिला निर्वाचन विभाग की टीमें सशस्त्र पुलिस सुरक्षा में वाहनों के साथ इवीएम लेने संबंधित जिलों में जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले दस दिनों में तीनों राज्यों से इवीएम प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।

गया-मुजफ्फरपुर से होगा पाली में मतदान

पाली जिले में बिहार प्रांत के गया और मुजफ्फरपुर जिले की इवीएम से मतदान होगा। अगले दो-तीन दिन में इवीएम प्राप्त करने के लिए पाली से पांच वाहन बिहार जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने परिवहन विभाग को वाहनों के अधिग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए कहा है।

आयोग के निर्देश पर तैयारियां शुरू

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पाली जिले की इवीएम मंगवाने के लिए जल्द ही कार्मिक बिहार जाएंगे। इस बारे में संबंधित जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से भी सम्पर्क किया गया है। आयोग के निर्देश पर जल्द से जल्द इवीएम मंगवाई ली जाएगी। -वीरेन्द्रसिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

इन जिलों में होगी यहां की इवीएम

पाली-बिहार

अजमेर-उड़ीसा

अलवर-उड़ीसा

बांसवाड़ा-बिहार

बारा-उड़ीसा

बाड़मेर-उड़ीसा

भरतपुर-उड़ीसा

भीलवाड़ा-उड़ीसा

बीकानेर-उड़ीसा

बूंदी-उड़ीसा

चित्तौडगढ़़-उड़ीसा

चुरू-बिहार

दौसा-उड़ीसा

धौलपुर-उड़ीसा

डूंगरपुर-बिहार

गंगानगर-बिहार

हनुमानगढ़-बिहार

जयपुर-बिहार

जैसलमेर-उड़ीसा

जालोर-बिहार

झालावाड़-उड़ीसा

झुंझुंनु-बिहार

जोधपुर-बिहार व उड़ीसा

करौली-बिहार

कोटा-उड़ीसा

नागौर-उड़ीसा

राजसमंद-बिहार

सवाईमाधोपुर-उड़ीसा

सीकर-उड़ीसा

सिरोही-बिहार

टोंक-उड़ीसा

उदयपुर-महाराष्ट्र व बिहार