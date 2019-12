अब यहां प्लास्टिक की बोतलों से सजेंगे ‘वाल गार्डन’

पाली/पावा। Wall garden will be built in takhatgarh : जिले के तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन [ Clean India Mission ] के तहत शीघ्र ही खाली प्लास्टिक की बोतलों [ Empty plastic bottles ] को ‘री यूज’ करके सुन्दर फूल, हरी घांस एवं छोटे छोटे पौधों से वाल गार्डन सजेंगे। नगरपालिका प्रशासन [ Municipal administration ] ने बतौर एक निजी कंपनी से इस संबंध में ‘एमयूओ’हो चुका है।

पालिका प्रशासन ने प्लास्टिक की बोतलें एकत्रित करने के लिए पालिका के जमादारों एवं खाद्य विक्रय की दुकानदारों से निवेदन करने में जुटा हुआ है। दरअसल, 2अक्टूबर से प्रदेश में प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में खाद्य विक्रय दुकानों पर बेची जा रही पेय पदार्थ की बड़ी बोतलों को ‘री यूज’ कर वाल गार्डन बनाने की कवायद शुरू की है। ये वाल गार्डन न्यू लुक दिखेगें।

यूं होगा वाल गार्डन

नगर में एकत्रित बोतलों को बगीचें में मेटल फ्रेम पर कटिंग करके स्थापित की जाएगी। बाद में एक एक फीट की दूरी पर बोतलों में पौधे, फूल एवं घांस से वाल गार्डन बनाया जाएगा। इन बोतलों में खिलने वाले सुन्दर फूल सुंगध भी देंगे। साथ ही, मंद मंद खुशबू बिखरने वाले पौधे भी क्रय कर लगाएंगे। ये वाल गार्डन अपने आप मेें न्यू लुक में दिखेगा।

इनका कहना है...

हां, तखतगढ़ में वाल गार्डन बनाने के लिए एक कंपनी से बात हुई है। प्लास्टिक का रीयूज होगा। साथ ही, बगीचे की सुंदरता बढ़ेगी। -योगेश आचार्य, इओ,सुमेरपुर/तखतगढ़।