यहां के बांध से रिस रहा ‘अमृत’, ग्रामीणों व काश्तकारों ने मौके पर पहुंच जिम्मेदारों को दी सूचना

पाली/बेड़ा। Water leak from Barwan dam in Pali district : जिले के बाली क्षेत्र के बेड़ा ग्राम पंचायत [ Beda Gram Panchayat ] के अधीनस्थ बारवां बांध से सालों से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बांध पर पहुंच हालात देखे व किसानों ने सिंचाई के लिए पानी देने की मांग [ Water demand for irrigation ]

की। सालों से हो रहे पानी के रिसाव व जिम्मेदारों द्वारा कोई रोकने के प्रयास नहीं करने पर रोष भी जताया।

ग्रामीणों व काश्तकारों ने बांध से पानी के रिसाव की जानकारी अधिकारियों को दी। सरपंच महावीर सिंह चौहान व उप सरंपच को व्यर्थ बहते पानी की सूचना देने के साथ उनके साथ जाकर मौका भी देखा। काश्तकार फू लसिंह ने बताया कि पंचायत ने इस बांध की ओर ध्यान नहीं दिया। जिससे कई वर्षों से पानी व्यर्थ बह रहा है। उन्होंने बांध से किसानों को एक पाण पानी देने की भी मांग की। यह बांध करीब दो हैक्टेयर में फैला हुआ है। इस मौके पर उपसरपंच कान्तिलाल, देवीसिंह, लालसिंह, भंवरसिंह, रतनसिंह, सिकन्दर, देवाराम, रूपाराम, फू लसिंह, नारायणलाल, चूनाराम, केसाराम सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

सिंचाई के लिए बात की है

सिंचाई के लिए पानी देने को सिंचाई विभाग [ Irrigation Department ] के एइएन से बात की है। इसकी मरम्मत करवाने के लिए पंचायत द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। -महावीरसिंह चौहान, सरपंच