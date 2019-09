VIDEO : नदी में पानी के तेज बहाव से टूटी यहां की रपट, गांवों से कटा संपर्क, विद्यालय नहीं पहुंच पाए शिक्षक

पाली/निमाज। Way closed due to rain water : जिले के निमाज [ Nimaj ] क्षेत्र की नदियों में पानी का बहाव तेज [ Rain water in river ] होने व रपटों के टूट जाने से गांवों का संपर्क भी टूट गया है। निमाज से आसरलाई की ओर जाने वाला मार्ग तीसरे दिन भी अवरुद्ध रहा। जिससे आसरलाई के विद्यालयों में अघोषित सा अवकाश हो गया। नदी की रपट के टूटकर बह जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया।

पानी के तेज बहाव के चलते लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में आसरलाई विद्यालयों के विद्यार्थी एवं स्टाफ भी विद्यालय नहीं पहुंच सके। ग्रामीणों को बिरामपुरी, मोहराई होते हुए 15-20 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ा। सोमवार दोपहर बाद नदी के तेज बहाव निमाज से आसरलाई जाने वाले मार्ग पर आसरलाई नदी की रपट पर मिट्टी बह जाने से रपट क्षतिग्रस्त हो गई थी।

जिससे आसरलाई व निमाज का रास्ता अवरुद्ध हो गया। नदी की रपट के क्षतिग्रस्त हो जाने व पानी के तेज बहाव के बावजूद अतिउत्साही लोग जान जोखिम में डाल रपट पार करते रहे। नदी को देखने लोगों का जमावड़ा लगा रहा।