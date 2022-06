पूर्व सीएम वसुंधरा ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोलीं- अगली सरकार भाजपा की

-पाली जिले में पहुंचने पर भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

पाली Published: June 24, 2022 08:29:57 pm

Welcome to former CM Vasundhara Raje in Pali : पाली/सुमेरपुर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिरोही से जयपुर जाते समय कुछ देर सुमेरपुर में रुकीं। जहां विधायक के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूर्व सीएम वसुंधरा सिरोही में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जयपुर के लिए रवाना हुईं।

पाली जिले के सुमेरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत करते भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता

शिवगंज में जगह-जगह स्वागत के बाद शाम को सुमेरपुर पहुंची। जहां सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका का शॉल ओढाकर माला पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान विधानसभा में उपनेता राजेन्द्र राठौड़ का भी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कार्यकर्ताओं को संक्षिप्त संबोधन में कहा कि इस समय राजस्थान में अराजकता का माहौल है। विकास के नाम पर भाजपा शासन के समय शुुरू की गई योजनाओं का नाम गांधी परिवार पर रखकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अगली सरकार भाजपा की बनेगी। इस दौरान कार्यकर्ता भी नारेबाजी करने में लगे रहे। प्रोटोकोल के तहत सुमेरपुर-शिवगंज के बीच जवाई पुलिए के अलावा पूरे मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। कुछ समय के लिए दोनों ओर से वाहनों का आवागतन रोक दिया गया। स्वागत व संबोधन के बाद काफिला पाली की ओर रवाना हो गया। पणिहारी चौराहे पर राजे का किया स्वागत

पाली। पाली शहर के निकट पणिहारी चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उत्साह से स्वागत किया। इस दौरान विधायक ज्ञानचंद पारख, पूर्व मुख्य उप सचेतक मदन राठौड़, पूर्व विधायक संजना आगरी, नगर परिषद के सभापति रेखा-राकेश भाटी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन संजय ओझा, किसान मोर्चा के गिरधारी सिंह मंडली सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

