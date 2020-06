राशन की दुकान पर नहीं पहुंचा गेहूं, लोग परेशान

पाली। प्रवासियों और बेरोजगारों के लिए राशन की दुकानों [ Ration shop ] के माध्यम से गेहूं व चने का वितरण [ Distribution of wheat and gram ] तो शुरू किया गया, लेकिन इसकी व्यवस्था पुख्ता नहीं की गई। हालात यह रहे कि जिले में कई उचित मूल्य की दुकानों [ shop of right price ] पर गेहूं पहुंचा ही नहीं। जिन दुकानों पर गेहूं वितरण किया गया, वहां भी सोशल डिस्टेसिंग [ Social distancing ] को ताक पर रख दिया गया।

पाली शहर के इन्दिरा कॉलोनी विस्तार में तो राशन विक्रेता मदनसिंह कुंदनसिंह ने गेहूं लेने पहुंची महिलाओं के सामने ही पार्षद के पति से मारपीट कर दी। इसके बाद महिलाओं ने हंगामा कर दिया और जिला प्रशासन व कलक्टर के खिलाफ नारे लगाए। इस पर रसद विभाग की अधिकारी मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत करवाया। इसके बाद भी दुकान पर शाम तक गेहूं नहीं पहुंचा और वितरण भी नहीं हुआ। इस दौरान कांतिलाल वैष्णव व लोकेश सोनी ने भी विरोध किया।

यह बता रहे गेहूं नहीं पहुंचने का कारण

जिला रसद अधिकारी सुरेश पुरोहित का कहना है कि गेहूं को लेकर बार-बार आदेश बदलते रहे। पहले गेहूं एफसीआई से लेने के आदेश थे। इसे बाद में बदलकर स्कूलों के मिड डे मील से लेने के दिए गए। इसके बाद फिर एफसीआई गोदाम से गेहूं उठाने को कहा गया। ऐसे में कई दुकानों पर गेहूं नहीं पहुंच सका। जिससे वितरण में देरी हुई।

हर दुकान पर 900 से अधिक सदस्य

इस योजना के तहत एक व्यक्ति का दो माह का 10 किलो गेहूं व चना दिया जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। इसके बावजूद पाली शहर की हर दुकान पर 941-942 सदस्यों के लिए गेहूं का वितरण तय किया गया है। इन्दिरा कॉलोनी विस्तार में जिस दुकान पर हंगामा हुआ। वहां भी 942 लोगों का गेहूं वितरण किया जाना है।

वार्ड से जाना पड़ रहा दो-तीन किमी दूर

यह गेहूं जिले की सभी उचित मूल्य की दुकानों पर वितरित नहीं किया जा रहा है। पंचायत मुख्यालय पर एक दुकान का चयन किया है। पाली पंचायत समिति में इसके लिए 39 दुकानों का ही चयन किया गया है। इस कारण कई वार्ड वालों को दो से तीन किमी का सफर तय कर गेहूं लेने जाना पड़ रहा है।

मेरे पति के साथ की मारपीट

हमारे वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अब गेहूं वितरण में भी ऐसा ही किया गया। मेरे पति के साथ राशन विक्रता ने मारपीट की। - खुशबू सोनी, पार्षद

लोगों को पता नहीं कहां से लेना गेहूं

वार्ड की दुकानों पर गेहूं का वितरण करने के बजाय तीन-चार वार्ड के लिए एक दुकान तय की गई है। कई लोगों को वितरण वाली दुकान का पता तक नहीं है। वार्ड की दुकान पर वितरण से सुविधा होगी। -पुष्पा-किशोर सोमनानी, पार्षद