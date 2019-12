VIDEO : खेती का काम करते समय कुएं में गिरा युवक, चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 17 घंटे बाद निकाला शव

- परिजनों ने मांगा मुआवजा, समझाइश के बाद मामला शांत

Youth dies after falling in a well in Pali :