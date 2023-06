चलती ट्रेन से उतरते बिगड़ा संतुलन, युवक का हाथ कटा, बहन को ट्रेन में बिठाने आया था रेलवे स्टेशन

पालीPublished: Jun 14, 2023 08:39:40 pm Submitted by: Suresh Hemnani

समय रहते लोगों ने बाहर खींच लिया, वरना जान पर बन आती। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जोधपुर रेफर कर दिया गया।

Youth injured after being hit by train in Pali: रेलवे स्टेशन पर मंगलवार देर रात को अपनी बहन को छोड़ने आया एक युवक चलती ट्रेन से वापस उतरते समय संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। ट्रेन की चपेट से उसका हाथ कट गया। हालांकि, समय रहते लोगों ने बाहर खींच लिया, वरना जान पर बन आती। युवक को बांगड़ अस्पताल ले जा गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया।