पानीपत से आठ हजार श्रमिक दिल्ली की ओर रवाना

( Hariyana News ) अपना और परिवार का पेट भरने आए हजारों श्रमिकों ( Thousands labourers marching to Delhi ) को अब भूखे पेट ही सफर ( Thristy and hungary laboures ) करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पानीपत से करीब आठ हजार श्रमिक ( Lock down ) पैदल और निजी वाहनों से दिल्ली की ओर जा रहे हैं।