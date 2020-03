इस शहर में घर के अंदर और बाहर, दोनों तरफ है खौफ

यह शहर एक साथ दो तरह के खौफ के ( Both side fear in this city ) साए में हैं। घर से बाहर निकले तो कोरोना वायरस का डर ( Fear of Corona and Monkeys ) और घर में रहे तो बंदरों का खौफ। बंदरों को पकडऩे का काम नगर निगम ने एक ठेकेदार को दिया। भुगतान नहीं मिलने के कारण ठेकेदार ने बीच में ही बंदर पकडऩा छोड़ दिया।