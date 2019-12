पापा को भरोसा था कि अंकित डॉक्टर बनेगा, पर हो गया यह...

( Panipat News ) दसवी कक्षा में पढऩे वाला अंकित कहता था पापा डॉक्टर बन कर ( Would be A Doctor )दिखाऊंगा। जसबीर सिंह को भी अपने इकलौते बेटे पर पूरा भरोसा था। यह भरोसा उस समय टूट-बिखर गया ( Scattered dream of Jasbir ) जसबीर ने अपने लाडले को पंखे से लटका हुआ ( Found Hanged ) पाया।