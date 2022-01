एक ही व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर कलेक्ट कर लिए 22 आरटीपीसीआर सेंपल

गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद सीएमएचओ ने संबंधित डॉक्टर को जारी किया नोटिस, डाटा संकलन और फीडिंग दोनों स्तरों पर की गई गड़बड़ी

Published: January 31, 2022 01:44:05 am

पन्ना. देवेंद्रनगर ब्लॉक के एक फीवर क्लीनिक में कोविड-19 के टेस्ट के लिए आरटीपीसीआर के सेंपल कलेक्ट करने के दौरान छत्तीसगढ़ के एक युवक के एक ही मोबाइल नंबर पर 22 लोगों के सेंपल कलेक्ट कर लिए गए। उक्त युवक के मोबाइल पर जब एक-एक करके कोविड सेंपल के जांच रिपोर्ट की पीडीएफ पहुंचनी शुरू हो गईं तो उसके तो होश ही उड़ गए। क्योंकि उसके परिवार में फिलहाल किसी ने टेस्ट नहीं कराया था। जब उसने छग के स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया तो रिपोर्ट में लिखे पता के आधार पर पूरा मामला सामने आ गया। मामले में सीएमएचओ पन्ना ने एक आयुष डॉक्टर को नोटिस जारी करने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार देवेंद्रनगर के एक फीवर क्लीनिक में आयुष चिकित्सक डॉ. भास्कर चतुर्वेदी को तैनात किया गया था। जहां किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर को सुनने और लिखने में हुई गड़बड़ी के कारण छत्तीगढ़ के बिलासपुर निवासी हर्ष कुमार का नंबर दर्ज हो गया। इसके बाद डॉटा इंट्री करने वाले ने भी उक्त नंबर को ही २१ अन्य लोगों के नाम के साथ कॉपी पेस्ट कर दिए। इससे एक ही मोबाइल नंबर पर 22 लोगों के सेंपल पर दर्ज हो गया। उनमें से अधिकतर अलग-अलग परिवार के लोग हैं। इनमें से एक व्यक्ति पॉजिटिव है। जांच कराने वालों में 5 साल के बच्चे से लेकर बड़े तक शामिल हैं।

ऐसे खुला मामला

बिलासपुर के हर्ष कुमार के अनुसार उनके मोबाइल में २३ जनवरी को एक-एक करके २१ लोगों की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की पीडीएफ आई थी, जिनमें से एक को कोरोना पॉजिटिव भी बताया गया था। इससे वह परेशान हो गया था क्योंकि उनके परिवार में किसी ने जांच नहीं कराई थी। इससे उन्होंने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों को दी। रिपोर्ट में पता पन्ना का लिखा होने के कारण पन्ना संपर्क करने पर मामला सामने आ गया।

संक्रमित व्यक्ति को दी है जानकारी

सीएमएचओ डॉ. आरएस पांडेय ने बताया, फीवर क्लीनिक में अस्थायी तौर पर काम कर रहे आयुष डॉक्टर को पदस्थ किया गया था। उनको नोटिस दिया गया है। इसके साथ ही जो व्यक्ति संक्रमित है उसको बता दिया गया है। होम आईसुलेट करके उसे घर में दवाएं दी जा रही हैं। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने भी मामले में कॉपी-पेस्ट किए जोन के कारण गड़बड़ी होने की बात कही है।

22 RTPCR samples collected on the same person's mobile number