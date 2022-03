जिन गांवों में आज तक नहीं पहुंची थी बिजली, बांध बनने से वहीं होगा 78 मेगावट का उत्पादन

विस्थापन का दर्द : ग्रामीणों को नहीं पता विस्थापन पर कितना मिलेगा मुआवजा, नहीं दी लिखित जानकारी

पन्ना/छतरपुर. पन्ना नेशनल पार्क के उन गांवों में जहां आज तक बिजली, पानी और सड़क की सुविधा नहीं है, वहां से अब कई जिलों को बिजली और पेयजल मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के मुख्य बांध ढोढऩ के डूब क्षेत्र में आ रहे पन्ना व छतरपुर जिले के 10 गांवों में आज भी बिजली का कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस गांव में बनने वाले बांध से बनने वाली 78 मेगावाट बिजली से सैकड़ों घर रौशन होंगे। हालांकि इसके लिए दस गांवों के 8 हजार लोगों को विस्थापित होना होगा। जिसका दर्द इन गांव के लोगों में साफ झलक रहा है। गांव के पेड़,जमीन से लगाव के चलते लोग गांव छोडऩा नहीं चाहते हैं। गौरतलब है कि केन-बतवा लिंक परियोजना से मुख्य बांध दौधन गांव में बनाया जाना है। स्थानीय लोग इसे अपनी भाषा में इसे ढोढऩ कहते हैं। इसी के नाम पर केन.बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दौधऩ बांध बनाया जाना है। यह जो 77 मीटर ऊंचा और 2031 मीटर लंबा होगा। इसमें कम से कम 7 हजार 648 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इसके अलावा 221 किलोमीटर लंबी केन.बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी। जिसके जरिए केन का पानी बेतवा बेसिन में लाया जाएगा। इसके साथ ही 1.9 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर लंबी दो सुरंग भी बनाई जाएगी। विस्थापितों के आंकड़ों पर भी सवाल उठा रहे ग्रामीण: बांध निर्माण के लिए 10 गांवों के कुल 1 हजार 913 परिवारों के 8 हजार 39 लोगों को विस्थापित किया जाना है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ये आंकड़ा सही नहीं है। क्योंकि जब ये आंकलन कराया गया होगा, तब से लेकर अब तक परिवारों एवं लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी है। सरकार का ये आकलन साल 2011 की जनगणना पर आधारित है। केन-बेतवा परियोजना पर 2018 में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 के कानून के तहत पुनर्वास एवं पुनरू स्थापना में 248.84 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यदि विस्थापित होने वालों के सरकारी आंकड़े को देखते तो इस हिसाब से प्रति व्यक्ति को विस्थापित करने में महज 2.98 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यह गांव वालों की उम्मीद से काफी कम है।

78 MW will be developed in the village due to the construction of the