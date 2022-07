सियासत की जुदा तस्वीर, पति-पत्नी दोनों चलाएंगे गांव की सरकार

पति ननिहाल सथनिया से, पत्नी ससुराल डड़वरिया से सरपंची में आगे

पन्ना. पंचायत चुनाव में अजब-गजब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं युवा परचम लहरा रहा तो कहीं अपराधी मतगणना में आगे चल रहे हैं। अब एक तस्वीर पति-पत्नी की सामने आई है। दोनों सरपंची के चुनाव में अपने प्रतिद्वं द्वियों से आगे हैं। जीत की आ धिकारिक घोषणा के बाद गांव की सरकार चलाएंगे। जिले की ग्राम पंचायत डडवरिया निवासी पति-पत्नी दोनों सरपंची के चुनाव में अन्य उम्मीदवारों से आगे हैं। पति ओमप्रकाश गर्ग ने अपने ननिहाल गुनौर जनपद की ग्राम पंचायत सथनिया से बढ़त बनाई है तो उनकी पत्नी पुष्पा गर्ग पन्ना जनपद की ग्राम पंचायत डड़वरिया से आगे हैं। पति-पत्नी के एक साथ सरपंच चुने जाने से दोनों गांवों में उत्सवी माहौल है।

Both husband and wife will run the government of the village