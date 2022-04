पन्ना में खोला जाएगा खेलो इंडिया का सेंटर

केंद्रीय मंत्री ने की घोषणा : प्रदेश में साई का सेंटर और खेल महाविद्यालय भी खोले जाएंगे

पन्ना. खेल महोत्सव के जरिए प्रतिभावान खिलाडिय़ों को बेहतर प्रदर्शन का मौका मिला है। इस तरह के खेल आयोजन की प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के माध्यम से गांव और छोटे शहरों के खिलाडिय़ों को खेल में हुनर प्रदर्शन कर आगे बढऩे का अवसर भी उपलब्ध कराया गया है। यह बात केन्द्रीय गृह और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने स्थानीय नजरबाग मैदान में खजुराहो संसदीय क्षेत्र अंतर्गत सांसद ट्रॉफी खेल महोत्सव के समापन अवसर पर कहीं। प्रामाणिक खेल महोत्सव के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

