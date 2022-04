बेटियों ने मारी बाजी, 10वीं में 69.27% व 12वीं में 85.99 फीसदी छात्राओं ने उत्तीर्ण की परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित

Published: April 30, 2022 02:00:07 am

पन्ना.हाई स्कूल और हायर सेकंडरी दोनों ही परीक्षाओं के परिणाम में बेटियां बेटों से कहीं आगे रही हैं। हायर सेकंडरी परीक्षा में कुल 83.22 फीसदी परीक्षार्थी उत्तीण घोषित किए गए। जिसमें 85.99 फीसदी बेटियां उत्तीण रहीं, जबकि 80.46 फीसदी लड़के ही पास हो सके। इसी प्रकार से हाई स्कूल परीक्षा में 67.56 फीसदी परीक्षाथी उत्तीर्ण रहे हैं। पास होने वालों में 69.27 प्रतिशत लड़कियां और 65.69 फीसदी लड़के शामिल हैं। प्रदेश की मैरिट के हिसाब से देखा जाए तो बीते कई सालों की अपेक्षा इस बार सबसे कम सिर्फ हायर सेकंडरी का एक ही परीक्षार्थी प्रदेश की मैरिट में स्थान बना पाया। अभिभावकों से मोटी फीस वसूलने वाले बड़े-बड़े नामी स्कूलों के छात्र भी प्रदेश की मैरिट में स्थान बना पाने में असफल रहे हैं। जिले की मैरिट में भी हाई स्कूल और हायर सेकंडरी दोनों में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का दबदबा रहा।

Daughters won 69.27 in 10th and 85.99 in 12th