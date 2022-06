Uttarakhand Bus Accident: मोहंद्रा के कटैहा परिवार के चार सदस्यों की मौत, हादसे से पहले बेटी से हुई थी बात

मोहंद्रा के कटैहा परिवार के चार सदस्यों की मौत, हादसे से पहले बेटी से हुई थी बात

पन्ना. हादसे में मोहंद्रा निवासी कटेहा परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई है। बांके बिहारी कटेहा व उनकी पत्नी रामसखी दूसरी बार तीर्थयात्रा पर गए थे। बेटा सतेंद्र पेशे से शिक्षक है। तीन बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। माता-पिता की तीर्थयात्रा से पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। सब उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। रोजाना सुबह-शाम मोबाइल पर बात हो जाती थी, लेकिन रविवार शाम को मनहूस खबर आ गई।

Death of four members of Kataiha family of Mohandra