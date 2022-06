पन्ना में मातमी महौल: सभी 24 तीर्थयात्रियों का अंतिम संस्कार आज, सांटा में पहली बार एक साथ जलेंगी आठ चिताएं

तीर्थयात्रा में गए द्विवेदी परिवार के छह लोग व राजपूत परिवार के दो सदस्यों की हादसे में मौत

पन्ना. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हृदय विदारक हादसे के बाद पन्ना जिले में मातमी महौल है। सोमवार रात 8 बजे सभी 24 मृतकों के शव गृहग्राम पहुंच चुके हैं। मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार होगा। सिमरिया क्षेत्र के सांटा बुद्धसिंह गांव में पहली बार एक साथ आठ शवों का संस्कार होगा। इनमें से छह लोग एक ही परिवार के हैं। वहीं मोहंद्रा में भी चार मृतकों के शव पहुंच चुके हैं। चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं।

पन्ना जिले के 24 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद गांवों में मातम पसरा है। सोमवार की शाम करीब 6.55 बजे देहरादून से 25 तीर्थयात्रियों के शव विशेष विमान से खजुराहो लाए गए। खजुराहो से 18 एम्बुलेंस से मृत तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर को रात उनके गृह ग्राम तक पहुंचाया गया। देररात पार्थिव देह पहुंचते ही गांव दहल गए। दिनभर से शव का इंतजार कर रहे परिवार के लोगों ने जब घरों के बाहर एम्बुलेंस में अपनों के शव देखे तो चीत्कार मच गया। कुछ लोग शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज जाने की तैयारी करने लगे तो कुछ का मंगलवार को अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे रहे।

Eight pyres will burn together for the first time in Santa