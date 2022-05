पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रोजगार सहायक ट्रैप

पीएम आवास स्वीकृत करने और पहली किश्त की राशि खाते में डलवाने के लिए मांगी थी 10 हजार रुपए घूस, लोकायुक्त सागर की टीम ने सिमरिया बस स्टैंड के पीछे से रोजगार सहायक को रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ा

Published: May 10, 2022 02:00:15 am

पन्ना. लोकायुक्त सागर की टीम ने पवई जनपद के ग्राम पंचायत गूढ़ा रोजगार सहायक को पांच हजार रुपए रिश्वत की राशि के साथ सोमवार की शाम को गिरफ्तार किया है। रोजगार सहायक ने शिकायतकर्ता के बेटे के नाम पर पीएम आवास स्वीकृत कराने और पहली किश्त की राशि खाते में डलवाने के एवज में १० हजार रुपए की मांगी की थी। जिसकी शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम ने आरोपी रोजगार सहायक को सिमरिया बस स्टैंड के पीछे से रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है।

पवई जनपद के ग्राम पंचायत गूढ़ा निवासी राम सिंह ठाकुर पिता सूरज सिंह ठाकुर ने सागर लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया, उसके बेटे लोकेंद्र सिंह का नाम पीएम आवास योजना के तहत जारी सूची में आया है। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक राजकुमार साहू द्वारा 10 हजार की रिश्वत लिस्ट में नाम जुड़वाने एवं पहली किश्त खाते में डालने के एवज में मांगी जा रही है। जिससे वह काफी परेशान है। परिवार की हालत अच्छी नहीं है। जिस बेटे के नाम पर आवास स्वीकृत हुआ था वह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर अन्य राज्य गया था। जहां से बेटे को पीएम आवास का लाभ सुनते ही घर बुलवा लिया है। इसके बाद भी राशि खाते में नहीं आने पर उन्होंने लोकायुक्त में शिकायत कर दी।

