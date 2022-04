मेडिकल, आईआईटी-आईआईएम के लड़कों की भी फीस भरेगी सरकार

कुआताल मेला के शुभारंभ पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

Published: April 12, 2022 12:58:26 am

पन्ना. लड़कियों की फीस सरकार भर रही है। प्रतिभावान लड़कों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लड़कों को मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी-आईआईएम में प्रवेश मिलता है उनकी फीस भी सरकार भरेगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के बनौली स्थित कंकाली माता मंदिर परिसर में कुआंताल मेला के उद्घाटन अवसर पर कही।

मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी मां-बहन की तरफ गलत नजर उठी तो दुराचारियों को सिर्फ जेल नहीं भेजेंगे, उनके दुकान, मकान सब कुछ नष्ट करा दिए जाएंगे। दुष्टों का दमन कर जनता का उद्धार करेंगे। उन्होंने मंच से ही कलेक्टर से पूछा कि राशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, इस साल पीएम आवास निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ का बजट राज्य सरकार ने आरक्षित किया है। केंद्र का हिस्सा अलग से मिलेगा। इस साल 10 लाख नये पीएम आवास बनाने का लक्ष्य है। इस प्रकार से तीन साल में 30 लाख कमान बनाकर गरीबों को देंगे। कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें प्लाट का पट्टा देकर मकान का मालिक बनाएंगे। बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिसमें अब सरकार एक बेटी के विवाह में ५५ हजार रुपए खर्च करेगी।

Government will also pay fees for medical, IIT-IIM boys