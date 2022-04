सड़क हादसे में दादा और पोते की मौके पर मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल

ट्रैक्टर चालक ने अचानक लगाया ब्रेक तो ट्रॉली के नीचे घुस गई कार, छतरपुर के ग्राम टटम से कार्यक्रम में शामिल होने पन्ना आ रहे थे कार सवार

पन्ना. पन्ना-बमीठा नेशनल हाईवे-39 में स्मृतिवन और एनएमडीसी के मुख्य गेट के बीच में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जिससे ट्रैक्टर के पीछे चल रही कार जाकर ट्राली में घुस गई। इससे कार के आगे का एक हिस्सा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और कार में सवार पांच लोगों में से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। जबकि शेष दो लोगों को मामूली चोट आई है। घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल लाया गया है। हादसे की जानकारी लगते ही पन्ना कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि उसका चालक फरार है।

जानकारी के अनुसार छतरपुर जिले के ग्राम टटम निवासी एक परिवार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम को पन्ना आ रहा था। सोमवार की शाम उनकी कार क्रमांक एमपी 16 सी 8580 स्मृतिवन व एनएमडीसी के मुख्य गेट के बीच चल रही थी तभी कार के आगे चल रहे अनाज से ओवरलोड एक ट्रैक्टर के चालक ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। ट्रैक्टर के ठीक पीछे चल रही कार सवार जब तक सम्हल पाते तब तक उनकी कार ट्रैक्टर ट्राली के अंदर घुस चुकी थी। हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर का चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

