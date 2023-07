मप्र की हीरा खदानें नीलाम कराने मुंबई में रोड-शो करेंगे खनिज मंत्री, कहा- राजस्व आय के साथ बढेंगे रोजगार के मौके

Submitted by:

पन्नाPublished: Jul 27, 2023 01:27:16 am

पन्ना के दोनों डायमंड ब्लॉकों की नीलामी से जिले में बढ़ेगा हीरों का उत्पादन, हीरा कारेाबार को लगेंगे पंख

Minister Road show in Mumbai to auction diamond mines of MP