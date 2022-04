पन्ना नेशनल पार्क के नाइट विजन ड्रोन से हो रही शहडोल में उत्पात मचा रहे हाथियों की निगरानी

शहडोल के वन विभाग की मांग पर पन्ना नेशनल पार्क प्रबंधन ने तीन दिन के लिए भेजा नाइट विजन ड्रोन और ऑपरेटर

Updated: April 13, 2022 12:00:46 am

पन्ना. छत्तीसगढ़ से आकर शहडोल जिले के गंावों में उत्पाद मचा रहे हाथियों की निगरानी पन्ना नेशनल पार्क के नाइट विजन ड्रोन कैमरे से की जा रही है। दिनभर आराम करने के बाद हाथियों का झुंड रात में जंगल से लगे गांवों में घुसकर उत्पाद मचा रहा है। यह झुंड पांच लोगों को कुचलकर मार चुका है। इसके बाद हाथियों के रात के मूवमेंट की निगरानी करने के लिए शहडोल वन मंडल के अधिकारियों ने पन्ना नेशनल पार्क प्रबंधन ने नाइट विजन ड्रोन कैमरे की मांग की थी। जिसपर प्रबंधन की ओर से ड्रोन और ऑपरेटर को तीन दिन के लिए शहडोल भेजा गया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के रास्ते जंगली हाथियों का झुंड प्रदेश के शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी और सीधी जिले में पहुंचते हैं। शहडोल के ब्यौहारी और जयसिंहनगर में पिछले 10 दिन से जंगली हाथियों का एक झुंड उत्पात मचा रहा है। अब तक पांच लोगों को इस झुंड ने कुचलकर मार दिया है। शहडोल वन विभाग के अनुसार हाथियों का झुंड दिनभर आराम करने के बाद शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक सक्रिय रहता है। हाथियों का झुंड रात में जंगल से लगे गांवों में पहुंचकर तोडफ़ोड़ कर रहा है। इनकी निगरानी के लिए वन विभाग के पास स्थायी संसाधन ही नहीं हैं। मॉनीटरिंग में जुटे अधिकारी मानते हैं कि टार्च की रोशनी पड़ते ही हाथी हिंसक हो जाते हैं इसलिए बचाव के लिए आवाज से हाथियों का मूवमेंट समझना पड़ता है। रात में हाथियों का मूवमेंट पता नहीं चल पाता है। विभाग ने पांच ग्रामीणों की मौत के बाद रात में निगरानी के लिए पन्ना से उधार में नाइट विजन ड्रोन कैमरा मांगा था।

Monitoring of elephants in Shahdol with night vision drone