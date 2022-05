73 किलो से अधिक गांजा बरामद, तीन कार सहित एक दर्जन आरोपी गिरफ्तार

पन्ना कोतवाली सहित अमानगंज और बृजपुर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए एनडीपीएस एक्ट के अपराध, आरोपियों में सात लोग उड़ीसा के भी शामिल, २७.३५ लाख रुपए कीमत की सामग्री जब्त, मप्र के साथ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में मादक प्रदार्थ की करते हैं तस्करी

Published: May 17, 2022 02:06:57 am

पन्ना. जिले की पुलिस ने मादक पदार्थ गांाजा की तस्करी से जुड़े एक बड़े अंतरराज्जीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी तीन अलग-अलग वाहनों से बड़ी मात्रा में सूखे गांजा का परिवहन कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पन्ना कोतवाली, अमागंज और बृजपुर थाने की पुलिस ने तीन कारों को जब्त कर १२ लोगों को पकड़ा है। इनमें से सात लोग उड़ीसा के हैं। आरोपियों के पास से ७३ किलो ८५० ग्राम गांजा जब्त किया गया है। जिसकी कीमत ८ लाख ८८ हजार रुपए है। कार्रवाई के दौरान गांजा सहित कुल २७ लाख ३५ हजार की सामग्री जब्त की गई है। एसपी धर्मराज मीना ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि अलग-अलग वाहनों से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर उन्होंने पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। पुलिस सायबर सेल पन्ना द्वारा मिली जानकारी एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा अलग-अलग थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग लगाई गई।

More than 73 kg of ganja recovered, a dozen accused arrested