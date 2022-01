सीमांकन की रिपोर्ट बनाने पटवारी ने ली 3 हजार की रिश्वत, रंगे हाथ गिरफ्तार

लोकायुक्त की सागर इकाई की कार्रवाई, किसान को रुपए लेकर घर बुलाया था, वहीं धरा गया

Updated: January 21, 2022 01:53:50 am

पन्ना/शाहनगर. लोकायुक्त सागर की इकाई ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। उसने सीमांकन की रिपोर्ट तहसील में पेश करने के नाम पर तीन हजार रुपए की रिश्वत ली थी। आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

Patwari took bribe of 3 thousand to make demarcation report, arrested