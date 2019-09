बारिश का वीडियो बना रहे युवक के मोबाइल में कैद हुआ वज्रपात का खौफनाक VIDEO, देखें

पन्ना/ मध्यप्रदेश के कई इलाकों में आफत की बारिश जारी है। बारिश से कई शहरों में पानी घुस गया है। वहीं, पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया ज रहा है। लेकिन कई मध्यप्रदेश के पन्ना में एक युवक के मोबाइल में भारी बारिश के बीच वज्रपात का एक खौफनाक वीडियो कैद हुआ है। सूट करते वक्त युवक ने जब इस दृश्य को देखा तो वह भी कांप गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो पन्ना जिले पवई क्षेत्र के करही गांव की है। जहां एक युवक अपने घर के बाहर खड़े होकर मोबाइल से बारिश का वीडियो बना रहा था। तभी पेड़ पर अचानक से बिजली गिरी। यह पूरी घटनाक्रम युवक के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक बिजली गिरने के बाद कांप जाते हैं। कुछ मवेश भी उसके पीछे बंधे हैं जो कूदने लगते हैं। बिजली गिरने से पेड़ झुलस गया है। हालांकि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।



मध्यप्रदेश में सितंबर की शुरुआत से ही जोरदार बारिश हो रही है। इस वजह से प्रदेश की सारी नदियां उफान पर है। नीमच और मंदसौर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। दोनों ही शहरों में पानी घुस गया है। साथ दूसरे जिला मुख्यालयों से इनका संपर्क टूट गया है। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अभी तक डेढ़ हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है।

Madhya Pradesh: Flood-like situation in Neemuch following continuous rainfall in the region. pic.twitter.com/pWo7y0CshK