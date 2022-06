Uttarakhand Bus Accident: उत्तराखंड बस हादसे के बाद सिमरिया क्षेत्र के सांटा गांव में छाया मातम

दुबे परिवार परिवार के छह लोग गए थे तीर्थयात्रा करने

पन्ना. देवभूमि उत्तराकाशी में हुए बस हादसे में पन्ना जिले के कई परिवार बिखर गए। सिमरिया क्षेत्र के सांटा गांव निवासी दुबे परिवार से भी छह लोग तीर्थयात्रा पर गए हुए थे। इनमें हरिनारायण द्विवेदी, रूपनारायण द्विवेदी, हीराबाई द्विवेदी, दिनेश द्विवेदी, राजकुमारी सहित एक अन्य महिला उसी बस में सवार थी, जो हादसे की शिकार हुई है। खबर लिखे जाने तक परिवार के कितने लोग सुरक्षित हैं, यह तो स्पष्ट नहीं पाया था। लिहाजा, देर रात परिवार में कोहराम मचा रहा। नाते रिश्तेदार जिसे भी जानकारी मिलती, फोन कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश करता, लेकिन घर में कोई सटीक जानकारी दे पाने में असमर्थ थे।

Shadow mourning in Santa village of Simaria area after bus accident