Uttarakhand Bus Accident: सांटा बुद्धसिंह के छह व मोहंद्रा से चार लोगों की मौत, सीएम शिवराज ने की मुआवजे की घोषणा

अपनों की सलामती जानने कंट्रोल रूम में पूरी रात घनघनाते रहे फोन

पन्ना. देवभूमि उत्तराखंड में हुए बस हादसे में पन्ना जिले के 26 तीर्थयात्रियों की मौत से देशभर में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों में सभी लोग पन्ना जिले के सिमरिया व पवई क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर्वाधिक 6 तीर्थयात्री बुद्धसिंह सांटा गांव के बताए जा रहे हंै। इसके मोहंद्रा के चार लोग व कुंवरपुर से दो लोग।

Six people died from Santa Buddha Singh and four from Mohandra