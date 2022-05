कुप्रथाओं की बेडि़यों को तोड़ कबड्डी की नेशनल प्लेयर बनी पाधरी समुदाय की बेटी

जंगल में शिकार व जड़ी-बूटियां बेचकर आजीविका चलाता है परिवार, बेटी बनी रोल मॉडल

पन्ना. पाधरी समुदाय सामान्यत: वन्यप्राणियों के शिकार व जड़ी-बूटियों के उत्पादक के तौर पर जाना जाता रहा है। शिक्षा व रोजगार से वंचित इस वर्ग के ज्यादातर लोेगों की आजीविका या तो जंगलों पर आश्रित होती है। या फिर वह घुमंतू जीवन जीने को मजबूर होते हैं। पन्ना जिले के खमतरा निवासी नीलम का परिवार भी कुछ इसी िस्थति में था। उसके पिता राकेटलाल पारधी (57) अपने समय के जाने माने शिकारी थे। मां अजमेर बाई (52) गांव-गांव घूूमकर चूड़ी-बिंदी बेचती हैं, लेकिन नीलम ने एक राह चुनी। मुश्किलें कई थीं, लेकिन साहस और दृढ संकल्प के बल पर मात देते आगे बढ़ती रही। कभी जंगल में दो-जून की रोटी तलाशने वाली नीलम आज कबड्डी की नेशनल प्लयेर है। वह खो-खो और बालीवॉल में भी स्टेट लेबिल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी है। इसके अलवा वह एक कुशल धावक भी है।

The daughter of Padri community became the national player of Kabaddi