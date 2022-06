Uttarakhand Bus Accident: बस में फंसे घायल यात्री ने दी सूचना तो सिहर उठे साथी, 300 मीटर नीचे खाई में बिखरे पड़े थे चीथड़े

दूसरी बस में सवार तीर्थयात्रियों ने साझा दर्द भरी कहानी

पन्ना. उत्तराखंड बस हादसे के बाद पन्ना जिले में मातम का महौल है। पवई व सिमरिया क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में लोग परिजनों की अंतिम झलक देखने को बेताब हैं। हर कोई हादसे की वजह जानना चाह रहा। पत्रिका से देर रात हुई चर्चा के बाद श्रद्धालुओं के साथ दूसरी बस में यात्रा कर रहे वेदविहारी ने बताया कि उनकी बस चेकपोस्ट में जांच के लिए रुकने के कारण लगभग 10 मिनट पीछे चल रही थी। जब उनकी बस घटना स्थल के पास पहुंची तो वहां तीन चार बसें खड़ी थीं। उन बसों के यात्रियों ने बताया कि एक बस नीचे गिर गई है।

