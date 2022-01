पन्ना के बाघों से दुनियां सीखेगी आयु के साथ शरीर में होने वाले बदलाव

पन्ना नेशनल पार्क में 30 बाघों को 60 बार किया गया टेंरकुलाइज, बाघ पी-212 को सबसे अधिक छह बार किया गया बेहोश

पन्ना. पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने उम्र के साथ बाघों के शरीर में होने वाले बदलाव संबंधी बुकलेट जारी किया है। प्रबंधन का दवा है कि फ्री रेंजिंग बाघों के शरीरिक बदलाव की इस तरह की जानकारी दुनियां में फिलहाल कहीं उपलब्ध नहीं है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ आलोक कुमार ने इस बुकलेट को जारी किया है। इसे फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर विजयान्नथम टीआर व वन्यप्राणी चिकित्सक डॉ. संजीव गुप्ता ने संयुक्त रूप से लिखा है।

The world will learn from the tigers of Panna