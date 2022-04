रिसॉर्ट पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण से मुक्त कराई तीन एकड़ जमीन

नेशनल हाइवे के किनारे अवैध रूप से कब्जा कर बना लिया गया था रेस्टोरेंट

Updated: April 22, 2022 12:07:44 am

पन्ना. शहर से लगे नेशनल हाइवे-३९ में एनएमडीसी के मझगवां मोड़ के पास अवैध रूप से संचालित एप्पल रेस्टोरेंट के खिलाफ गुरुवार की सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। बड़ी संख्या में अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में रिसॉर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते चंद घंटों में ही करीब तीन एकड़ में फैले अतिक्रमण को मुक्त करा लिया। एसडीएम सत्यनारायण दर्रो ने बताया कि नेशनल हाइवे की यह जमीन बेशकीमती है। यहां करीब तीन एकड़ जमीन पर अकरम सिद्दीकी ने अवैध रूप से कब्जा कर रिसॉर्ट बना लिया था। जिसपर नियमानुसार सुनवाई का पूरा मौका देने के बाद गुरुवार की सुबह प्रशासन की राजस्व, नगरीय प्रशासन व पुलिस विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि उक्त जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन उक्त भूमि को संरक्षित करेगा ताकि दोबारा अतिक्रमण नहीं होने पाए।

Three acres of land freed from encroachment