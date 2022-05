पन्ना में बलदेव मंदिर के कुएं की सफाई के दौरान मिली अंडरग्राउंड कैनाल

अंडर ग्राउड कैनाल के माध्यम से तालाबों से जुड़े हैं शहर के सभी प्राचीन कुएं, प्राचीन इंजीनियरिंग के उत्कृष्ठ उदाहरण इन जल स्रोतों की उपेक्षा से शहर में बढ़ रहा जल संकट, गर्मी में भी पानी से लबालब भरे रहते हैं प्राचीन कुएं

Published: May 13, 2022 01:33:16 am

पन्ना. नगर में बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए नगर पालिका इन दिनों कुओं की सफाई करा रही है। नगर के बलदेवजी मंदिर परिसर में बने कुए की सफाई के लिए इसे खाली कराने के दौरा एक अंडरग्राउंड कैनाल मिली है। जिससे कृतिम रूप से कुएं को भरा जाता है। इससे पहले भी प्राचीन कुओं की सफाई के दौरान इस तरह की अंडरग्राउंड जल संरचनाएं मिल चुकी हैं, जिससे गर्मी के दौरान भी कुओं और बावडिय़ों को कृतिम नहर के माध्यम से तालाबों से जोड़ा गया था। जिला प्रशासन इन प्राचीन चल संरचनाओं का संरक्षण नहीं कर पा रहा है इसी कारण से शहर को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि इन दिनों नगर में जलसंकट के हालात हैं। शहर को पेयजल की आपूर्ति करने वाले धरम सागर और लोकपाल सागर डेड स्टोरेज लेबिल तक पहुंच गए हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पालिका नगर के प्राचीन तालाबों की साफ-सफाई का काम करा रही है। इसी के तहत एक दो दिनों ने बलदेवजी मंदिर के पीछे वाले हिस्से में स्थित प्राचीन कुए की सफाई के लिए इसे खाली कराया जा रहा है। इसी दौरान यहां एक कृतिम कैनाल मिल गई है। इस कृतिम कैनाल से भीषण गर्मी में भी भारी मात्रा में पानी गिर रहा है। कैनाल से गिरने वाले पानी की रफ्तार इतनी अधिक है कि कुआ खाली करना मुश्किल हो रहा है। नगर के जानकार लोगों का कहना है कि कुएं में नहर के माध्यम से तालाब का पानी आ रहा है। राजशाही जमाने में तालाबों से अंडर ग्राउंड कैनाल नगर के प्रमुख कुओं तक जोड़ी गई थीं। जिससे जल संकट के हालत नहीं बनने पाएं। संरक्षण नहीं होने से यह उत्कृष्ण जल संरक्षण व्यवस्था अब नष्ट हो चुकी है।

Underground canal found during cleaning of Baldev temple well in Panna