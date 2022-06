Uttarakhand Bus Accident: ऋषिकेश तक हम साथ थे, थोड़ी देर बाद ही मिली हादसे की खबर

पन्ना जिले से साथ गए तीर्थयात्रियों ने साझा की मौत की दास्तान

पन्ना. पवई से तीर्थयात्रा पर उत्तराकाशी गए देवेंद्र कुमार बताते हैं कि हादसे में जिनकी मौत हुई है वह हमारे आसपास के इलाके के हैं। 29 मई को पवई से बसें रवाना हुई थीं। हम लोग दूसरी बस में थे। हमारी बस सबसे आखिर में निकली थी। ऋषिकेश से हम जीप पर सवार होकर अलग रास्ते चले गए। बाद में पता चला कि बस का एक्सीडेंट हो गया है। हम भले सकुशल हैं पर डरे हुए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। उस बस में कौन लोग थे, ये तो फिलहाल हमें पता नहीं चल पाया है।

We were together till Rishikesh, accident news received after a while