अंधेरे से उजाले की राह मिलेगी 99 महिला कैदियों को

भागलपुर(प्रियरंजन भारती): जिन्दगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा ( Life became darker ) कर दिया जिनके हाथों में घर-परिवार की डोर ( Instance of household now in jail ) थी, अब वो सलाखों के पीछे बंद हैं। आगे के जीवन में सिर्फ अंधेरा ही नजर आता है। जेल से छूटने के बाद कहां जाएंगी, बचा हुआ जीवन कैसे जिएंगी, ( How live don't know ) इसका कुछ पता नहीं हैं। भविष्य अंधेरे के गर्त में है। यह दास्तां है बिहार की दो सबसे बड़ी जेलों में बंद 99 महिला कैदियों ( woman Prisoners ) की।

संगीन जुर्म में बंद हैं

इन महिला कैदियों पर हत्या, दहेज हत्या और मादक पदार्थ जैसी तस्करी के संगीन आरोप हैं। पुलिस ने इनको अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर विभिन्न अदालतों में पेश किया। इनमें से कुछ कैदी सजायाफ्ता हैं और कुछ विचाराधीन हैं। महिला कैदियों के लिए सूबे के बक्सर और भागलपुर में बड़ी महिला जेल है। दोनों ही जेलों में 99 सजायाफ्ता महिला कैदी और सौ से अधिक विचाराधीन कैदी हैं। जेल से रिहा होने के बाद दोनों जेलों में महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया शुरु की गई है।

रजिस्ट्रेशन किया गया है

जेल में बंद महिला कैदी आत्मनिर्भर बनेंगी। केंद्र की कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इनका रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। जेल अधिकारी के अनुसार हत्या, दहेज हत्या और तस्करी जैसे मामलों में महिला कैदियों को विभिन्न अदालतों से दस साल से लेकर उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सजायाफ्ता महिला कैदियों को इन्हीं दो जेलों में रखा गया है।

घरेलू उत्पाद की मिलेगी ट्रेनिंग

पूर्व में इन्हें सिर्फ रसोई और साफ -सफाई के कार्यों से जोड़ा जाता था। अब इन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि जेल से बाहर आकर ये आत्मनिर्भर बन सकें। इन महिला कैदियों को सिलाई, कढ़ाई, रेडिमेड कपड़े तैयार करने, कपड़ों का डिजाइन तैयार करने, अचार बनाने, पापड़ समेत नमकीन उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दस-दस महिलाओं के समूह को छह-छह माह की ट्रनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षित महिला कैदी फिर अन्य कैदियों को प्रशिक्षण देंगी।

बैंक लोन देगा

जेल से निकलने पर रोजगार खड़े करने के लिए इन्हें सस्ते दर पर बैंक से लोन भी दिया जाएगा। जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने बताया कि महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत इन्हें अलग अलग ट्रेडों की ट्रनिंग दी जाएगी। यह योजना महिला कैदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए तैयार की गई है।