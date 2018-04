(पटना): तेजस्वी यादव ने अपनी तेज गणित का नमूना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया। यह काम करने के लिए उन्होंने ट्विट का सहारा लिया। तेजस्वी ने पीएम मोदी को उस बयान का जवाब दिया जिसमेें उन्होंने कहा था कि बिहार में एक सप्ताह में 8.5 लाख शौचालय बनाए गए। इस बयान के बाद तेजस्वी ने पूरी गणना करके बताया कि इस हिसाब से एक मिनट में 84.31 शौचालय बने।

तेजस्वी यादव के ट्विट अक्सर सामने आते रहते हैं। इनमें हमेशा नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रोश झलकता है। पर इस बार तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी निशाना बनाया।

दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपारण सत्याग्रह शाताब्दी समारोह में भाग लिया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में देशभर से आए बीस हजार स्वाच्छग्रहियों और राज्य के निवासियों ने भाग लेने पंहुचे।बिहार सरकार स्वच्छ भारत के लिए जो कार्य कर रही है उसके विषय में बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार स्वच्छ भारत अभियान में एक अहम योगदान निभा रही हैं। राज्य में पिछले सप्ताह 8.5 लाख शौचालय बनाए गए। इसलिए राज्य सरकार प्रशंसा की पात्र हैं।इस काम के लिए मोदी ने राज्यवासियों और स्वाच्छग्रहियों को बधाई भी दी।

प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मंगलवार रात राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ट्विट सामने आया। इस ट्विट में उन्होंने यह हिसाब लगाकर दिखाया कि यदि एक सप्ताह में 8.5 लाख शौचालय बनाए गए तो राज्य सरकार किस गति से शौचालय निर्माण कर रही हैं। इस केकुलेशन में उन्होंने बताया कि जिस शौचालय निर्माण के जिस टारगेट का उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया है उस हिसाब से राज्य में एक मिनट में 84.31 शौचालय बने। इस ट्विट में तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपके इस झूठे दावे को खुद नीतीश कुमार भी नहीं मानेंगे।

PM claimed 8.50 Lacs toilets made just in a week in Bihar.



1 week= 7 Days

1 Day= 24 Hrs

7 Days= 168 Hrs

1 Hour= 60 Mins



So



850000%168=5059 Toilets per Hr

5059/60 = 84.31 Toilets per min



Such a big goof-up from PM Sahab. I believe even CM Bihar won’t agree on such false claims