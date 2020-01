नेपाल के बाद बिहार में नेटवर्क बना रहा था दाऊद का गुर्गा एजाज

बिहार लंबे समय से आतंकवादियों का आसान चारागाह ( Heaven of Terrorists ) रहा है। सियासी और भौगोलिक कारणों से आतंकवादी बिहार ( Bihar is Comfortable for Terrorists ) के रास्ते आसानी से देश में पांव पसारते रहे हैं। दाऊद के गुर्गे एजाज लकड़ावाला के गिरफ्त ( Dawood aides arrested from Bihar ) में आने से भी इसकी पुष्ट हो गई है।