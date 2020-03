अक्षय ठाकुर के गांव में फांसी पर आक्रोश व्याप्त है

निर्भया गैंगरेप के अक्षय ठाकुर के गांव में आक्रोश की (Villagers of Akshay is annoyed ) चिंगारी फूटने लगी है। गांव में हर गली दरवाजे पर अक्षय के फांसी की ही चर्चा ( Discussion of Akshay Death penalty ) होती रही। अक्षय की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टलने से भी लोग गुस्से में नजऱ आए।