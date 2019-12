बिहार अपराधों में यूं ही सुर्खियों में नहीं रहता...

देश में बिहार अपराधों ( Crime in Bihar ) को लेकर यूं ही सुर्खियों में नहीं रहता। नेता और ( Politician&Criminal Nexus ) अपराधियों के गठजोड़ की खबरें तो अन्य राज्यों से भी आती है, किन्तु बिहार में नेताओं पर ही सीधे गंभीर आरोप ( Polticians invovle in Crime) लगे हुए हैं। बिहार में अपराधी नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। इनमें ऐसे-ऐसे नेता हैं, जिन पर दुष्कर्म और हत्या, लूट जैसे जघन्य ( Polticians facing serious charges in Bihar ) अपराधों के आरोप लगे हैं।