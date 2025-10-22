Bihar Election 2025: चुनाव से पहले लालू तेजस्वी को झटका, आरजेडी के स्टार प्रचारक ने बदला पाला

आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ अनिल कुमार साहनी
Bihar Election 2025 बिहार में वोटिंग से पहले लालू एवं तेजस्वी यादव को बुधवार को बड़ा झटका लगा। आरजेडी के स्टार प्रचारक और कुढ़नी विधानसभा सीट से विधायक रहे अनिल सहनी ने आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल सहनी आरजेडी से पहले जदयू में थे। जदयू की टिकट पर ही वे राज्य सभा के सदस्य बने थे। राज्यसभा सांसद रहते ही उनपर हवाई टिकट की अवैध बिक्री का आरोप लगा था और उनपर एलटीसी घोटाले का केस चला था। इसके बाद वे जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि अनिल सहनी कुढ़नी से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन, टिकट नहीं मिलने पर वे नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
आरजेडी के टिकट पर अनिल कुमार सहनी वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव कुढ़नी विधानसभा से बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता को करीबी मुकाबले में हराकर जीते थे। एलटीसी घोटाले में दो साल की सजा होने की वजह से अनिल सहनी की विधायकी चली गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सहनी को तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लगाई थी। अनिल सहनी के जेल जाने की वजह से कुढ़नी विधानसभा सीट खाली हो गया था। 2022 में हुए कुढ़नी में विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी के के केदार प्रसाद जीते थे। लेकिन, इस दफा बीजेपी के बागी उनके लिए सर दर्द बने हुए थे।
अनिल सहनी ने आरजेडी छोड़ने के बाद शीर्ष नेतृत्व पर अति पिछड़ा का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की खबर खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने इस्तीफा का पत्र और मंगनी लाल मंडल के साथ फोटोज भी शेयर किया है। इस पोस्ट के कैप्शन में साहनी ने लिखा कि, 'आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक, सभी पदों एवं दल के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।' सहनी अपने बेटे को कुढ़नी सीट से टिकट दिलवाना चाहते थे। लेकिन, आरजेडी ने इस बार बबलू कुशवाहा को कुढ़नी से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हालांकि, पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में अनिल सहनी का भी नाम शामिल था।
बीजेपी के पटना स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित मिलन समारोह में बुधवार को अनिल सहनी ने भाजपा की उनको सदस्यता ग्रहण कराई। उनके साथ पूर्व विधायक आशा देवी भी भाजपा में शामिल हुईं। इस दौरान पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य वरीय नेता मौजूद थे।
