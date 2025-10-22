Bihar Election 2025: चुनाव से पहले लालू तेजस्वी को झटका, आरजेडी के स्टार प्रचारक ने बदला पाला

Bihar Election 2025 बिहार में वोटिंग से पहले लालू एवं तेजस्वी यादव को बुधवार को बड़ा झटका लगा। आरजेडी के स्टार प्रचारक और कुढ़नी विधानसभा सीट से विधायक रहे अनिल सहनी ने आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अनिल सहनी आरजेडी से पहले जदयू में थे। जदयू की टिकट पर ही वे राज्य सभा के सदस्य बने थे। राज्यसभा सांसद रहते ही उनपर हवाई टिकट की अवैध बिक्री का आरोप लगा था और उनपर एलटीसी घोटाले का केस चला था। इसके बाद वे जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। आरजेडी सूत्रों का कहना है कि अनिल सहनी कुढ़नी से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। लेकिन, टिकट नहीं मिलने पर वे नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।