बिहार सरकार का साफ इंकार, नहीं बुलाएंगे छात्र और श्रमिकों को

( Bihar News ) दूसरे राज्यों ( Others states News ) की सरकारें राजस्थान के कोटा ( Bihari students stuck in Kota ) में फंसे अपने छात्रों को निकालने के बाद अब देशभर में अटके अपने राज्यों के श्रमिकों ( Government not bring back Bihari Labourers ) को बुलाने की कवायद कर रहे हैं, वहीं ( Lock down ) नीतिश सरकार छात्रों के अलावा बिहार के लाखों श्रमिकों को नहीं बुलाने की नीति पर कायम है।