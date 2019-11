LawyersVsDelhiPolice: बिहार पुलिस एसोसिएशन आई प्रदर्शनकारियों के साथ, लेटर जारी कर कही यह बड़ी बात

(पटना): दिल्ली में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच उपजे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। वकीलों की ओर से पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले के विरोध में पुलिस के जवान सड़कों पर उतर आए हैं। अपने परिजनों को साथ लेकर दिल्ली पुलिस के जवानों ने पुलिस हेडक्‍वार्टर के सामने धरना दिया। अब बिहार पुलिस एसोसिएशन भी प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के समर्थन में आ गई है।

बिहार पुलिस एसोसिएशन की ओर से एक पत्र जारी कर प्रदर्शनकारियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। एसोसिएशन का कहना है कि ''एसोसिएशन दिल्ली पुलिस के हर उस जवान के साथ खड़ी है जिसके साथ मारपीट की गई। घटना की जांच की मांग करते हुए एसोसिएशन ने कहा कि पुलिस और वकील दोनों कानून जानते हैं, और किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था।''

Bihar Police Association: The Association stands in support with each personnel of Delhi Police who was beaten up. We ask for an investigation into the incident. Police and lawyers both know the law, and no one should have taken the law into their hands. pic.twitter.com/e26UOi30fk