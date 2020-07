बिहार में दबंगों की रंगीन मिजाजी, बार बालाओं के डांस पर रिवाल्वर लहराए

(Bihar News ) बिहार के दबंगों (Powerful people) के रंगीन मिजाजी के किस्से अक्सर आते रहते हैं। इसी तरह की एक रंगीन मिजाजी का मामला नालंदा जिले के भागन बीघा थाना क्षेत्र के बोकना गांव में हुआ। कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद यहां एक बार बालाओं के (Dance with bar girls, revolvers in hands ) साथ हाथों में रिवाल्वर लहराते हुए एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इसमें शरीक लोगों को न कोरोना का भय रहा (No fear of Corona and Police ) और कानूनी कार्रवाई का।