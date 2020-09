कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर बना गतिरोध,अड़ी कांग्रेस

(Bihar News) विधानसभा चुनाव के (Bihar assembly news ) पहले सीट बंटवारे के लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच गतिरोध खड़ा हो (Congress and RJD deadlock over seats) गया है। आरजेडी कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें देने को तैयार नहीं है। इस बीच कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी (Screening committee of Congress ) की बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडेय 243 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम लेकर दिल्ली लौट गए हैं।