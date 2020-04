बिहार में नहीं रुक रहा है कोरोना के मरीजों का सिलसिला

( Bihar News ) बिहार में कोरोना ( Corona patients increasing in Bihar ) संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होने से स्वास्थ्य महकमा ( Health department in trouble ) परेशान हैं। गुरूवार को को दो और पॉजिटिव मामले बक्सर से सामने आने के ( News cases of Corona ) बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 74 हो गई। एक वृद्ध और एक युवक दोनों आसनसोल से यहां पहुंचे हैं।