52 लाख रूपए लूट कर अपराधियों ने दी बिहार पुलिस का चुनौती

(Bihar News ) राजधानी पटना के अनीसाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक (Loot in PNB ) की शाखा से हथियारबंद अपराधियों ने (Crime in Bihar ) सोमवार को बैंक कमियों को बंधक बना कर करीब 52 लाख रुपये लूट लिए। लॉक डाउन खुलने के बाद पटना में यह पहली बड़ी वारदात है। सरेआम बैंक लूट कर (Criminals challenged the police ) अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दे डाली है।