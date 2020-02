बिहार विधानसभा में सीएए-एनआरसी पर मारपीट की नौबत

बिहार विधानसभा में एनआरसी ( NRC will not implement in Bihar ) लागू नहीं करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। एनआरसी के बजाए 2010 के फार्मेट में एनपीआर ( NPR 2010 will Implement in Bihar ) कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। सीएए-एनआरसी-एनपीआर पर विपक्ष और सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यों के बीच विधानसभा में नोंकझोंक के साथ मारपीट की नौबत आ गई।